Китайские компании заинтересованы в производстве энергии в Азербайджане

Китайские компании заинтересованы в переработке отходов и производстве энергии в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend менеджер по проектам Департамента развития бизнеса Ассоциации Китая по международному развитию Сименг Ван в кулуарах Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

"В Китае уже построено более 70 заводов по переработке бытовых отходов с целью производства электроэнергии. Кроме того, в Центральной Азии, например, в Узбекистане, достигнута договорённость о строительстве пяти подобных заводов", - сказал он.

По его словам, сотрудничество китайских компаний в области внешних инвестиций совпадает с форматом сегодняшнего форума: "Это первая сессия Азербайджанского инвестиционного форума, и наши задачи совпадают с целями мероприятия. Помимо участия в форуме, мы также планируем посетить ряд компаний и заводов для поиска новых возможностей. В настоящее время мы изучаем инвестиционные проекты по строительству подобных заводов в Азербайджане. Интерес к переработке отходов и производству энергии из них очень высок".

Представитель Ассоциации отметил, что также существует значительный интерес к солнечной и другой альтернативной энергетике.

"Речь идёт не только о солнечной энергии, но и о воздушном транспорте, производстве электрооборудования, трансформаторов и других направлениях. Китайские компании ищут надёжных партнёров, а правительство Азербайджана может предоставить благоприятную инвестиционную среду. В таких условиях можно решить множество проблем", - сказал он.

Кроме того, С. Ван заявил, что китайские предприниматели проявляют большой интерес к транспортной и логистической сфере.

"Азербайджан имеет географически выгодное положение. Через Каспийское море можно наладить отличные связи между Китаем и Европой. Сейчас формируется новый маршрут - путь через Каспийское море между Китаем и Европой, называемый Транскаспийским транспортным коридором, и это очень важный проект. Китайские компании ищут именно такие возможности", - подчеркнул он.

Он добавил, что ранее Китай знал только о нефтяном потенциале Азербайджана, но теперь видит и крупные промышленные предприятия, на которые существует большой спрос в Китае.

"Многие компании хотят инвестировать за рубежом и искать новые рынки. Считаю, что Баку в этом плане является новым и очень перспективным рынком. Привлечение инвесторов из Китая крайне важно", - отметил С.Ван.