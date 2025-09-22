https://news.day.az/world/1782203.html Польша и Швеция впервые проводят совместные учения Польша и Швеция впервые проводят совместные учения на Балтике Gotland Sentry ("Готландский часовой"). Как передает Day.Az, маневры проводятся по морю, на суше и в воздухе, детали о численности задействованных подразделений не указываются.
Польша и Швеция впервые проводят совместные учения
Польша и Швеция впервые проводят совместные учения на Балтике Gotland Sentry ("Готландский часовой").
Как передает Day.Az, маневры проводятся по морю, на суше и в воздухе, детали о численности задействованных подразделений не указываются.
"Оперативное командование Вооруженных сил совместно со шведским Объединенным командованием проводит первые в истории двусторонние учения типа SNEX под кодовым названием Gotland Sentry", - говорится в заявлении на сайте Войска Польского.
Совместные польско-шведские учения Gotland Sentry проводятся впервые на базе подписанного в начале сентября соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре