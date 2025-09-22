В 2026 финансовом году ВБ и ЕС планируют продвигать диалог высокого уровня по Среднему коридору

В 2026 финансовом году Всемирный банк и Европейский союз планируют совместно продвигать диалог высокого уровня по Среднему коридору.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"В 2026 финансовом году Всемирный банк и Европейский союз планируют совместно продвигать диалог высокого уровня, объединяя партнёров по развитию для определения приоритетов инвестиций, создания совместных финансовых возможностей и укрепления координации с механизмом подотчётности, специально для Среднего коридора", - сказала она.

По словам Прайс, банк глубоко вовлечен в развитие и совершенствование Среднего коридора. Он уделяет особое внимание устранению ограничений инфраструктуры вдоль маршрута, операционной работе инфраструктуры и секторальных реформах, а также на развитии институциональной способности и координации.