В Азербайджане планируют ввести месячные и годовые проездные пакеты

Расширение безналичной системы оплаты в автобусах ускорит переход к тарифам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в понедельник заявил председатель Правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев во время брифинга, посвящённого вопросам, вытекающим из Указа о совершенствовании регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

"То есть речь может идти о возможности использования нескольких маршрутов на одном направлении в определенный промежуток времени, а также о введении месячных и годовых пакетов. В зарубежной практике это широко распространено. Однако для внедрения у нас необходимо, чтобы вся система полностью перешла на безналичные платежи. Система должна быть полностью электронной, чтобы, если гражданин приобретает месячный или годовой пакет, система могла его распознать. В противном случае одна единица транспорта билет примет, а другая - нет, так как не перешла на электронную систему".

Он добавил, что с применением нового указа переход к электронной, то есть безналичной системе, значительно ускорится. Сейчас над этим ведется работа:

"Есть такие автобусы, где физически невозможно установить аппараты для безналичной оплаты. Поэтому необходимо, чтобы операторы закупали новые автобусы. Мы должны провести конкурс, оператор выиграет и будет привлечен к пассажирским перевозкам. Но это требует времени".