Президент Ильхам Алиев: Благоприятное географическое положение Азербайджана превращает нашу страну в стратегический центр региональной экономической политики

Благоприятное географическое положение Азербайджана превращает нашу страну в стратегический центр региональной экономической политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

Глава государства отметил, что объем транзитных грузоперевозок по Среднему коридору растет из года в год. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель еще больше вырастет, особенно с вводом в действие Зангезурского коридора. Созданная в стране современная инфраструктура, в том числе Бакинский международный морской торговый порт, Свободная экономическая зона Алят и современная железнодорожная инфраструктура, предлагает инвесторам прямой доступ к мировым рынкам и высокую эффективность транзита. В то же время особые экономические зоны, современная транспортная и цифровая инфраструктура предоставляют готовые платформы для развития производства, логистики, возобновляемой энергетики, цифровых услуг и рентабельного сельского хозяйства.