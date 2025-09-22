https://news.day.az/politics/1782137.html

У нас есть все шансы наладить нормальные отношения с Арменией - Фуад Салаев на платформе Baku Network - ВИДЕО

У нас есть все шансы наладить нормальные отношения с Арменией Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана Фуад Салаев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи: