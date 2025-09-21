В Индии призвали население отказаться от зарубежных товаров

На фоне растущей напряженности в торговых отношениях с США премьер Индии Нарендра Моди призвал жителей страны отказаться от иностранных товаров.

Как передает Day.Az, об этом пишет The India Today.

Лидер признал, что многие товары, которые индийцы используют каждый день, сделаны за границей. Однако граждане страны даже не знают об этом.

"Нам нужно отказаться от них... То, что нужно нации, должно производиться в самой Индии", - заявил премьер-министр и подчеркнул, что на самодостаточности Индии основано ее процветание.