Сборная Азербайджана по борьбе заняла второе место на чемпионате мира

В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшая на соревновании 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняла второе место в командном зачёте, набрав 89 очков. Первое место заняла сборная Ирана (180), а третье - сборная Узбекистана (72).
Напомним, что Ульвю Ганизаде (72 кг) завоевала золотую медаль, Хасрат Джафаров (67 кг) - серебряную, Эльдяниз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) - бронзовые медали.
