https://news.day.az/sport/1782088.html

Сборная Азербайджана по борьбе заняла второе место на чемпионате мира - ФОТО

В столице Хорватии Загребе завершился чемпионат мира по борьбе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавшая на соревновании 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняла второе место в командном зачёте, набрав 89 очков.