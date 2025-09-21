Объявлен состав сборной Азербайджана U-16 на III Игры СНГ

Федерация футбола Азербайджана (AФФА) опубликовала состав национальной сборной до 16 лет для участия в III Играх стран СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда соберется в Баку на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 22 по 24 сентября.

С 25 сентября по 5 октября азербайджанская сборная продолжит подготовку и выступит в международном турнире в рамках Игр СНГ в Габале. Участие в этих соревнованиях станет важным этапом для молодых футболистов на пути к профессиональной карьере.