Объявлен состав сборной Азербайджана U-16 на III Игры СНГ
Федерация футбола Азербайджана (AФФА) опубликовала состав национальной сборной до 16 лет для участия в III Играх стран СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда соберется в Баку на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 22 по 24 сентября.
С 25 сентября по 5 октября азербайджанская сборная продолжит подготовку и выступит в международном турнире в рамках Игр СНГ в Габале. Участие в этих соревнованиях станет важным этапом для молодых футболистов на пути к профессиональной карьере.
|1
|Билал Гаджиев
|Карабах
|2
|Kамал Джамалзаде
|Нефтчи
|3
|Унур Гурбанлы
|Карабах
|4
|Роман Фарзали
|Карабах
|5
|Вагиф Набиев
|Карабах
|6
|Ниджат Ахмедзаде
|Maрджет(Испания)
|7
|Ахед Гаджизаде
|Карабах
|8
|Джафар Джафарзаде
|Сабах
|9
|Рауль Пашаев
|Зиря
|10
|Тунар Байрамов
|Карабах
|11
|Арда Азизли
|Карабах
|12
|Юсиф Оруджалиев
|Карабах
|13
|Нихат Гусейназде
|Сабах
|14
|Данил Раджабов
|Карабах
|15
|Русларн Гулиев
|Нефтчи
|16
|Шикар Шикар
|Нефтчи
|17
|Вагиф Мамедали
|Сабах
|18
|Мехти Гусейн
|Карабах
|19
|Гафар Бабаев
|Нефтчи
|20
|Фирдуоси Шайдаев
|Сабах
|21
|Руслан Абилов
|Сабах
|22
|Али Баширов
|Карабах
|23
|Хазар Гусейнзаде
|Сабах
