Объявлен состав сборной Азербайджана U-16 на III Игры СНГ

Федерация футбола Азербайджана (AФФА) опубликовала состав национальной сборной до 16 лет для участия в III Играх стран СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АФФА, команда соберется в Баку на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 22 по 24 сентября.

С 25 сентября по 5 октября азербайджанская сборная продолжит подготовку и выступит в международном турнире в рамках Игр СНГ в Габале. Участие в этих соревнованиях станет важным этапом для молодых футболистов на пути к профессиональной карьере.

     
1 Билал Гаджиев Карабах
2 Kамал Джамалзаде Нефтчи
3 Унур Гурбанлы Карабах
4 Роман Фарзали Карабах
5 Вагиф Набиев Карабах
6 Ниджат Ахмедзаде Maрджет(Испания)
7 Ахед Гаджизаде Карабах
8 Джафар Джафарзаде Сабах
9 Рауль Пашаев Зиря
10 Тунар Байрамов Карабах
11 Арда Азизли Карабах
12 Юсиф Оруджалиев Карабах
13 Нихат Гусейназде Сабах
14 Данил Раджабов Карабах
15 Русларн Гулиев Нефтчи
16 Шикар Шикар Нефтчи
17 Вагиф Мамедали Сабах
18 Мехти Гусейн Карабах
19 Гафар Бабаев Нефтчи
20 Фирдуоси Шайдаев Сабах
21 Руслан Абилов Сабах
22 Али Баширов Карабах
23 Хазар Гусейнзаде Сабах