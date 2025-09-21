Бабушка Ферстаппена расплакалась после его победы в Баку

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана Формулы-1 сопровождалась трогательным моментом: бабушка пилота "Ред Булла" не смогла сдержать эмоций и расплакалась во время церемонии награждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женщина наблюдала за подиумом, где ее внук принимал поздравления после очередного успеха.

"Конечно, я это видел. Было приятно, что семья была там, ведь я нечасто их вижу. Мы также смогли отпраздновать ее день рождения в эти выходные. Это здорово", - поделился впечатлениями Ферстаппен в эфире телеканала Viaplay.

Напомним, компанию Ферстаппену на подиуме составили Джордж Расселл из "Мерседеса" и Карлос Сайнс, представляющий "Уильямс".