Компания Илона Маска xAI представила сверхбыструю ИИ-модель

Компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила о выпуске Grok 4 Fast - новой версии своей флагманской ИИ-модели, позиционируемой как более быстрая и экономичная альтернатива Grok 4.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Engadget.

По данным xAI, Grok 4 Fast демонстрирует ту же точность, используя при этом на 40% меньше вычислительных токенов. Это ключевое улучшение позволяет снизить стоимость выполнения запросов примерно на 98% по сравнению с оригинальной моделью, делая ее значительно более доступной для широкого круга задач.

В основе Grok 4 Fast лежит инновационная архитектура, объединяющая режимы глубокого анализа (reasoning) и быстрых ответов (non-reasoning). Такой подход, аналогичный стратегиям OpenAI (GPT-5) и Anthropic (Claude Opus), позволяет модели автоматически переключаться между углубленным осмыслением и оперативной генерацией ответов. Благодаря этому Grok 4 Fast заняла первое место в рейтинге LMArena для поисковых задач и восьмое место по качеству текстовых ответов, показывая на реальных бенчмарках результаты, сопоставимые или превосходящие ее предшественника.

Одной из главных технических особенностей новой модели стала поддержка контекстного окна объемом до двух миллионов токенов, что значительно расширяет ее возможности по обработке и анализу больших массивов информации. Модель прошла обучение с использованием методов reinforcement learning и оптимизирована для быстрого взаимодействия с внешними инструментами, такими как выполнение кода или веб-поиск.

Grok 4 Fast уже доступна конечным пользователям через платформы OpenRouter и Vercel AI Gateway, а также посредством API xAI для веб-приложений, iOS и Android. Стоимость работы с моделью начинается от $0,20 за миллион токенов.