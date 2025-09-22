https://news.day.az/world/1782093.html

В США проходит церемония прощания с активистом Чарли Кирком - ВИДЕО

На спортивной арене State Farm в городе Глендейл, штат Аризона, началась панихида по активисту Чарли Кирку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что в рамках мероприятия запланированы выступления президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, членов Белого дома и других политиков.