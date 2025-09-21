https://news.day.az/world/1782084.html Отключение интернета парализовало работу таможни в Афганистане Отключение оптоволоконного интернета в афганской провинции Нангархар привело к остановке работы контрольно-пропускного пункта "Торкхам" на границе с Пакистаном. Как передает Day.Az, об этом сообщает Amu TV со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что сотрудники таможни не могут войти в электронные системы, чтобы оформить необходимые документы. На границе Афганистана и Пакистана скопилась очередь из десятков грузовиков, они ожидают проезда уже несколько дней. Многие из них везут скоропортящиеся продукты, утверждает телеканал.
По информации Amu TV, оптоволоконный интернет был отключен в 15 из 34 провинций страны.
