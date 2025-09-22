В Гяндже прошел грандиозный концерт в честь 140-летия Узеира Гаджибейли

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся грандиозный концерт, посвящённый 140-летнему юбилею великого композитора, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и композитора Государственного гимна Азербайджана Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии.

С приветственным словом выступила директор Гянджинской филармонии, композитор и народный артист Республики Айгюн Самедзаде, которая отметила значимость фестиваля и подчеркнула ключевую роль Узеира Гаджибекова в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

В концерте приняли участие Камерный оркестр Гянджинской филармонии под руководством народного артиста Рафаэля Байрамова, Оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя и дирижёра Хаяла Гахраманова и Государственный ансамбль песни и танца "Гёйгёль" (балетмейстер - Сянан Джавадов).

В программе прозвучали избранные произведения из богатого творческого наследия Узеира Гаджибекова - народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, заслуженный деятель культуры Мехпара Джафарова, вокалисты Эльмир Пишнамаззаде, Сехри Алиева, Васиф Байрамов. Концертная программа включала увертюры из опер "Джанги" и "Кёроглу", музыкальные фрагменты из оперы "Лейли и Меджнун", песни и танцы из оперетты "Аршин мал алан", а также народные танцы. Все произведения были встречены зрителями с бурными аплодисментами.

Этот музыкальный вечер в рамках фестиваля ещё раз доказал, что творчество Узеира Гаджибекова - бесценное сокровище не только национальной музыки Азербайджана, но и мировой музыкальной культуры.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.