HUAWEI Представляет Серию смарт-часов WATCH GT 6 и Другие Инновационные Продукты на Глобальном Мероприятии в Париже

Компания Huawei провела глобальное мероприятие, посвящённое запуску новых устройств. Презентация, прошедшая под новой концепцией "Энергия ветра", стала площадкой для анонса целого ряда инновационных продуктов. В центре внимания оказалась новая серия носимых устройств HUAWEI WATCH GT 6, а также флагманские модели HUAWEI WATCH Ultimate 2 и HUAWEI WATCH D2. Помимо умных часов, были представлены смартфоны серии HUAWEI nova 14, беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 7i и планшеты HUAWEI MatePad 12 X. Каждое устройство было разработано с целью покорить пользователей безупречным качеством исполнения и максимальным удобством. В ходе мероприятия Huawei также представила новую идеологию - "Настоящее принадлежит вам" - и объявила о старте конкурса GoPaint Worldwide 2025, демонстрируя стремление к интеграции передовых технологий в творческую и повседневную жизнь.

Серия HUAWEI WATCH GT 6: Новый Взгляд на Тренировки на Открытом Воздухе

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 6 являются воплощением концепции "Энергия ветра", которая призвана объединить моду и активный образ жизни. Благодаря инновационным инженерным решениям, часы получили оптимизированную технологию батареи, что позволяет им работать до 21 дня без подзарядки. Это особенно важно для тех, кто активно занимается спортом на открытом воздухе, поскольку часы также обеспечивают высокоточное отслеживание местоположения. Обновленная технология HUAWEI TruSense предоставляет комплексный и точный мониторинг показателей здоровья.Часы поддерживают более 100 режимов тренировок, с расширенным функционалом для четырёх популярных видов активности на свежем воздухе. Впервые в режиме езды на велосипеде появилась функция виртуального измерителя мощности, которая предлагает профессиональный анализ данных без необходимости в дополнительном оборудовании. Это даёт велосипедистам более передовые возможности для отслеживания результатов своих тренировок. Кроме того, часы оснащены специализированными режимами для кроссового бега, игры в гольф и езды на лыжах.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 и WATCH D2: Прорыв в Технологиях для Здоровья и Активности

HUAWEI WATCH Ultimate 2 стали первыми в индустрии смарт-часами, которые сочетают возможность погружения на глубину до 150 метров с поддержкой аудиофункций. Передовая технология подводной коммуникации на основе сонара позволяет обмениваться сообщениями между часами на расстоянии до 30 метров и передавать сигнал SOS на 60 метров. Обновлённая версия HUAWEI WATCH D2 получила расширенные функции мониторинга артериального давления, включая однократные и повторяющиеся напоминания об измерениях, что делает заботу о здоровье ещё более удобной.

Серия HUAWEI nova 14: профессиональная и ультрареалистичная портретная съемка

Смартфоны серии HUAWEI nova 14 меняют представления о мобильной портретной фотографии, предлагая концепцию "Портреты уровня Про". Благодаря технологии для ультрареалистичной съёмки портретов и обновлённому движку XD Portrait, снимки получаются невероятно глубокими и насыщенными, максимально приближенными к реальности. Камера прекрасно показывает себя даже в условиях слабого освещения. Фронтальная камера на 50 МП с автофокусировкой на двойном портретном модуле и 5-кратным зумом позволяет создавать селфи профессионального качества.

HUAWEI MatePad 12 X и M-Pencil Pro: современный подход к обучению и креативной работе

Новый планшет HUAWEI MatePad 12 X в версии PaperMatte получил ультрачеткий экран, создающий максимальный комфорт для глаз при длительной работе. В связке со стилусом HUAWEI M-Pencil Pro устройство открывает быстрый доступ к приложению "Блокнот" и позволяет легко настраивать параметры кисти всего лишь поворотом стилуса. Параллельно Huawei официально объявила о старте конкурса GoPaint Worldwide 2025, в котором впервые появилась новая категория - "Анимация", расширяющая возможности для креативного самовыражения.

"Настоящее принадлежит вам" - фокус на молодое поколение

Компания Huawei представила концепцию "Настоящее принадлежит вам", которая направлена на установление тесного и живого диалога с новым поколением пользователей по всему миру, создавая пространство для вдохновения, креатива и взаимодействия.