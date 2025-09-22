Алим Гасымов и другие знаменитости выступят в Шамахы с композицией "Насими"

Ведутся последние репетиции художественной программы, посвящённой творчеству Имадеддина Насими, и балета "Насими Дастаны" в новой постановке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 24 сентября в рамках фестиваля Насими в комплексе "Nəsimi Bağları" ("Сады Насими") в Шамахы состоится художественная программа. Сначала будет представлен танец "Суфи" в исполнении Ансамбля песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова.

Затем заслуженная артистка Севда Алекперзаде выступит с песней "Merhaba, hoş gəldin".

А известный певец Чингиз Мустафаев и турецкий писатель и музыкант Хакан Менгюч исполнят "Qafil, oyan".

Народные артисты Алим Гасымов, Натиг Ширинов и ритм-группа "Natiq", известная певица AISEL, заслуженный артист Эльнур Микаилов (кяманча), симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Азербайджанская государственная хоровая капелла исполнят "Dönməzəm".

Творческая программа завершится исполнением бессмертного произведения великого композитора Фикрета Амирова - балета "Насими Дастаны" в новой постановке. Балет будет исполнен балетной труппой в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Уникальность этого представления в том, что оно состоится перед недавно воздвинутом в Шамахы величественного памятника Насими.

В этом году Фестиваль Насими пройдет 23-25 ​​сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры и при партнерстве ICESCO.