Алим Гасымов и другие знаменитости выступят в Шамахы с композицией "Насими" - ВИДЕО
Ведутся последние репетиции художественной программы, посвящённой творчеству Имадеддина Насими, и балета "Насими Дастаны" в новой постановке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 24 сентября в рамках фестиваля Насими в комплексе "Nəsimi Bağları" ("Сады Насими") в Шамахы состоится художественная программа. Сначала будет представлен танец "Суфи" в исполнении Ансамбля песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова.
Затем заслуженная артистка Севда Алекперзаде выступит с песней "Merhaba, hoş gəldin".
А известный певец Чингиз Мустафаев и турецкий писатель и музыкант Хакан Менгюч исполнят "Qafil, oyan".
Народные артисты Алим Гасымов, Натиг Ширинов и ритм-группа "Natiq", известная певица AISEL, заслуженный артист Эльнур Микаилов (кяманча), симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Азербайджанская государственная хоровая капелла исполнят "Dönməzəm".
Творческая программа завершится исполнением бессмертного произведения великого композитора Фикрета Амирова - балета "Насими Дастаны" в новой постановке. Балет будет исполнен балетной труппой в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
Уникальность этого представления в том, что оно состоится перед недавно воздвинутом в Шамахы величественного памятника Насими.
В этом году Фестиваль Насими пройдет 23-25 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры и при партнерстве ICESCO.
