https://news.day.az/showbiz/1782168.html Звезду «Человека-паука» госпитализировали с травмой головы Британский актер Том Холланд получил травму головы во время съемок новой части фильма "Человек-паук" и был срочно госпитализирован. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Daily Mail. По данным источника, 29-летний артист ударился головой после падения на съемочной площадке во время исполнения одного из трюков.
Звезду «Человека-паука» госпитализировали с травмой головы
Британский актер Том Холланд получил травму головы во время съемок новой части фильма "Человек-паук" и был срочно госпитализирован.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Daily Mail.
По данным источника, 29-летний артист ударился головой после падения на съемочной площадке во время исполнения одного из трюков. Его доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, уточняет газета.
Предполагается, что съемки фильма будут приостановлены на несколько недель, пока Холланд восстанавливается. Отец актера Доминик подтвердил информацию об инциденте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре