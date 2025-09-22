Звезду «Человека-паука» госпитализировали с травмой головы

Британский актер Том Холланд получил травму головы во время съемок новой части фильма "Человек-паук" и был срочно госпитализирован.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным источника, 29-летний артист ударился головой после падения на съемочной площадке во время исполнения одного из трюков. Его доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, уточняет газета.

Предполагается, что съемки фильма будут приостановлены на несколько недель, пока Холланд восстанавливается. Отец актера Доминик подтвердил информацию об инциденте.