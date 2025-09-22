Игровые консоли снова подорожали

Крупнейшие производители игровых консолей в 2025 году подняли цены на свою продукцию.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание The Verge.

По словам журналистов, PlayStation, Microsoft и Nintendo подняли цены на консоли во всем мире или определенных регионах. Так, в конце сентября Microsoft объявила, что ее приставки подорожают в США на сумму от 20 до 70 долларов. Стоимость Xbox Series S увеличилась на 20 долларов - до 400 долларов. Флагманская Series X подорожала сразу на 70 долларов - до 799 долларов.

Консоли по новым ценам будут доступны в продаже в октябре. В материале говорится, что в мае Microsoft объявила о росте цен на все приставки по всему миру. В корпорации объяснили это решение "изменениями макроэкономической ситуации" - по мнению специалистов The Verge, цены выросли из-за высоких американских пошлин.