Симонида Кордич о перспективах развития туризма между Азербайджаном и Монтенегро

У Азербайджана и Монтенегро есть потенциал для расширения сотрудничества в сфере туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр туризма Монтенегро Симонида Кордич в ходе проходящего в Баку первого Международного инвестиционного форума Азербайджана.

"Один из самых красивых курортов Монтенегро был создан Азербайджаном. Общий объем инвестиций достиг 1 миллиарда долларов, при этом проект имеет перспективы расширения", - сказала она.

По ее словам, туризм является крупнейшей отраслью экономики Монтенегро, формируя около 30 процентов ВВП страны.

"Треть всей экономической деятельности можно отнести именно к туризму. Это делает его ключевой, стратегической отраслью, которая оказывает влияние на все другие аспекты - экономическую, социальную и политическую жизнь страны", - сказала Кордич.

Министр отметила, что сегодня в Монтенегро присутствуют инвесторы более чем из 120 стран. Основой туристического развития является концепция качественного туризма, со стандартом "от четырёх звёзд и выше". По ее словам, для проектов высокого уровня предоставляется целый ряд стимулов, прежде всего налоговых, а также других льгот.