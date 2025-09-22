https://news.day.az/autonews/1782033.html Toyota отзовет для ремонта почти 600 тыс. автомобилей Японская компания Toyota объявила о масштабном отзыве около 591 377 автомобилей в США из-за проблем с приборной панелью. Как передает Day.Az, об этом сообщает roadandtrack.com. Причина отзыва связана с возможным отказом цифрового дисплея панели приборов размером 12,3 дюйма.
Японская компания Toyota объявила о масштабном отзыве около 591 377 автомобилей в США из-за проблем с приборной панелью.
Как передает Day.Az, об этом сообщает roadandtrack.com.
Причина отзыва связана с возможным отказом цифрового дисплея панели приборов размером 12,3 дюйма. Этот дисплей может не включаться при запуске двигателя или гаснуть во время поездки.
В список отзыва вошли модели Toyota, среди которых RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma и Highlander. Кроме того, в списке есть Lexus LS, RX и TX.
На отзываемых машинах обновят программное обеспечение.
