Вниманию тех, кто хочет купить квартиру в строящемся доме

Граждане при покупке квартиры предпочитают не только готовые дома, но и строящиеся объекты. Однако в этом процессе существуют серьёзные риски.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отмечает, что на данный момент количество граждан, обманутых строительными компаниями, возводящими многоквартирные дома, превышает 5 250 человек.

По словам эксперта, с 1990-х годов квартиры в жилых домах в Баку и других крупных городах продавались гражданам на основании договоров купли-продажи. После полной оплаты компания предоставляла финансовый отчёт. Только после завершения строительства и передачи дома право собственности на эти квартиры оформлялось официально на основании указанных документов.

Эльнур Фарзалиев подчеркнул, что договоры с застройщиками, финансовые документы и оформление прав собственности на квартиры могут создавать проблемы для граждан. При покупке квартиры в недостроенном доме обязательно необходимо проверять законность всех договоров и документов.

