В КНДР заявили о разработке секретного оружия

Глава Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что республика завладела секретным оружием для наращивания оборонного потенциала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала", - подчеркнул председатель КНДР. Он отметил, что строительство новых эсминцев стало "первым важным шагом в становлении морской державы" и улучшении качества серийного вооружения.

Ким Чен Ын добавил, что при разработке нового секретного оружия были достигнуты большие успехи в оборонной науке и исследованиях, которые должны повлечь резкое увеличение боевого потенциала.