После подобных случаев кибермошенничества теперь под видом "выгодного кредита от банка" злоумышленники могут завладеть деньгами на карте, даже без ведома самого гражданина. Переписка с неизвестным "сотрудником банка" через мессенджер приложения, переход по присланной ссылке или передача данных карты для "перевода кредита" может закончиться попаданием в ловушку кибермошенников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, эксперт по кибербезопасности Рашад Алиев отметил, что в первую очередь необходимо выяснить, звонок или сообщение поступает из-за границы или нет. Для этого достаточно знать, что азербайджанские номера начинаются с кода +994. Однако меры предосторожности на этом не ограничиваются.

В любом случае ни один банк не требует от клиента полностью раскрывать конфиденциальные данные и не запрашивает реквизиты карты для онлайн-перевода средств. Соблюдая эти правила, можно защититься от кибермошенников.

Подробнее в сюжете: