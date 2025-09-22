https://news.day.az/azerinews/1782127.html Prezident İlham Əliyev: 2021-2024-cü illərdə qeyri-neft sektoru hər il orta hesabla 6,7% artıb Bu gün Azərbaycanda iqtisadi artım uzunmüddətli sabit trendə çevrilmişdir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bu gün Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə deyib.
Prezident İlham Əliyev: 2021-2024-cü illərdə qeyri-neft sektoru hər il orta hesabla 6,7% artıb
Bu gün Azərbaycanda iqtisadi artım uzunmüddətli sabit trendə çevrilmişdir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bu gün Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə deyib.
Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, 2021-2024-cü illərdə qeyri-neft sektoru hər il orta hesabla 6,7% artmış və onun ümumi iqtisadiyyatda payı 68%-ə yüksəlmişdir.
"Qeyri-neft ixracı son altı ildə demək olar ki, iki dəfə artmışdır. Bu da ölkəmizin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinin əyani göstəricisidir", - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре