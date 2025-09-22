В Азербайджане могут измениться цены на некоторые автомобили

В Азербайджане могут вырасти цены на подержанные автомобили.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, прогнозируется рост цен на 2-3 тысячи манатов.

Отмечается, что срок действия льгот на ввоз в страну электрических и гибридных автомобилей подходит к концу. Согласно правилам, эти льготы действуют до 1 января 2026 года. Однако пока нет точной информации о том, будут ли они продлены.

По словам председателя правления Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Эйюба Алиева, ожидается, что льготы для гибридных автомобилей прекратят своё действие, тогда как для электромобилей они сохранятся.

Эйюб Алиев отметил, что если действующие льготы на эти автомобили будут продолжены, продажа подержанных машин станет весьма затруднительной. В этом случае продажи гибридных и электрических автомобилей резко возрастут.

Подробнее - в видеоматериале: