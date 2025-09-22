В Баку проходит I Азербайджанский международный инвестиционный форум (1st Azerbaijan International Investment Forum - AIIF 2025).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум, который продлится до 23 сентября, проходит при организации AZPROMO, стратегическом партнёрстве European House - Ambrosetti (TEHA), а также при медийной и организационной поддержке Euronews и Sea Breeze.

Мероприятие объединит государственных представителей, бизнес-лидеров и международных инвесторов. Форум представляет собой уникальную платформу для изучения инвестиционных возможностей стран, расположенных на стратегическом перекрёстке Востока и Запада, а также для формирования будущего глобальной торговли и устойчивых цепочек поставок.

Участники получат не только ценные знания о новых парадигмах глобальной конкурентоспособности, но и возможность установить контакты на высоком уровне, заключить стратегические соглашения и сформировать новые партнёрства.

В рамках форума пройдут пленарные заседания, институциональные и панельные сессии, тематические дискуссии, а также выставка, посвящённая инвестиционным возможностям и потенциалу Азербайджана.

На протяжении двух дней будут обсуждаться перспективы регионального сотрудничества и инвестиций в сферах энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифрового развития, здравоохранения и недвижимости.

