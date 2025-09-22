Объем промышленной продукции в Баку вырос

Объем произведенной продукции и оказанных услуг в промышленности в Баку за январь-июнь текущего года составил 25,3 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по статистике города Баку.

Отмечается, что 74,5% промышленной продукции произведено в горнодобывающей промышленности, 22,0% - в обрабатывающей, 2,6% - в производстве, распределении и снабжении электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в водоснабжении, очистке и переработке отходов.

Согласно данным, доля негосударственного сектора в промышленности составила 81,8%. Доля промышленной продукции в общем объёме производства составила 89,7%, а оказание услуг промышленного назначения - 10,3%.

"Основная часть произведенной продукции отправлена ​​потребителям, а с учетом созданных в предыдущие периоды резервов по состоянию на 1 июля 2025 года на складах промышленных предприятий имелись запасы готовой продукции на сумму 459,2 млн. манатов.

На складах промышленных предприятий также имелась прочая продукция на сумму 63,2 млн. манатов, закупленная у других предприятий и предназначенная для реализации", - отмечается в сообщении.