https://news.day.az/world/1782158.html Трамп оценил беседу с Маском на панихиде Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу и беседу с предпринимателем Илоном Маском на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Своим мнением политик поделился на борту самолета по пути из Аризоны, передает Day.Az со ссылкой на CNN. "Илон пришел и поздоровался...
Трамп оценил беседу с Маском на панихиде
Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу и беседу с предпринимателем Илоном Маском на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.
Своим мнением политик поделился на борту самолета по пути из Аризоны, передает Day.Az со ссылкой на CNN.
"Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел", - рассказал глава Белого дома.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре