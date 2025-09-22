Трамп оценил беседу с Маском на панихиде

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу и беседу с предпринимателем Илоном Маском на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку.

Своим мнением политик поделился на борту самолета по пути из Аризоны, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

"Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел", - рассказал глава Белого дома.