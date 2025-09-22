https://news.day.az/politics/1782201.html Начальник Генштаба Азербайджанской Армии прибыл в Беларусь Начался рабочий визит первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева в Беларусь. Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Начальник Генштаба Азербайджанской Армии прибыл в Беларусь
Начался рабочий визит первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева в Беларусь.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Отмечается, что визит проводится по приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых Сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.
"В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с его белорусским коллегой", - отмечается в информации ведомства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре