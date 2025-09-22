https://news.day.az/world/1782176.html Полиция в Германии удивила на Октоберфесте - ВИДЕО Немецкие полицейские проводят время на открывшемся в эти выходные фестивале Октоберфест в Мюнхене. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Полиция в Германии удивила на Октоберфесте - ВИДЕО
Немецкие полицейские проводят время на открывшемся в эти выходные фестивале Октоберфест в Мюнхене.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
