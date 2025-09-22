Инвестиции в Азербайджан обещают выгодные перспективы

Азербайджан - весьма благоприятная страна для инвестиций. Проводимые здесь реформы создали огромные возможности для инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку. Он отметил, что на мероприятии, проводимом при поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, будет представлен инвестиционный потенциал страны.

"Создание инвестиционных условий открывает возможности для бизнесменов и компаний. Использование этих возможностей и инвестирование в Азербайджан обещает выгодные перспективы. Seа Breeze - масштабный проект, охватывающий очень большую территорию. Территория и строительные работы будут расширяться и развиваться. Инвестирование в территорию Seа Breeze также крайне эффективно. Было бы очень продуктивно воспользоваться созданными в Азербайджане благоприятными условиями и инвестировать", - сказал Эмин Агаларов.