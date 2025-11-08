https://news.day.az/azerinews/1794029.html Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Bakıda hərbi parada hazırlıq prosesi ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Bakıda hərbi parada hazırlıq prosesi ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Salam olsun sənə, qardaş Azərbaycan! 8 noyabr Zəfər Günün mübarək olsun.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Salam olsun sənə, qardaş Azərbaycan! 8 noyabr Zəfər Günün mübarək olsun. Bu gün qəhrəman komandolarımız Bakı küçələrini cəsarətin və qardaşlığın səsi ilə titrədəcək, Azərbaycan türkü qardaşlarımızı qürurla salamlayacaq. Hərbi Hava Qüvvələrimizin qırıcıları da Ay Ulduzun qüdrətini Bakı səmalarına nəqş edərək əbədi qardaşlığımızı dünyaya hayqıracaq", - deyə paylaşımda vurğulanıb.
