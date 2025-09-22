В Китае провалилась дорога вместе с автомобилями

В 10-миллионном городе Чжоукоу в китайской провинции Хэнань на автодороге внезапно образовался провал грунта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: