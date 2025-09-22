https://news.day.az/world/1782179.html В Китае провалилась дорога вместе с автомобилями - ВИДЕО В 10-миллионном городе Чжоукоу в китайской провинции Хэнань на автодороге внезапно образовался провал грунта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае провалилась дорога вместе с автомобилями - ВИДЕО
В 10-миллионном городе Чжоукоу в китайской провинции Хэнань на автодороге внезапно образовался провал грунта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре