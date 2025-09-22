Дрессировщика-телезвезду растерзал тигр

Дрессировщика тигров Райана Исли из документального сериала "Король тигров" о скандальном заводчике хищников Джо Экзотике растерзал тигр.

Как передает Day.Az, о кончине телезвезды сообщает New York Post.

Трагедия произошла в заповеднике "Гроулер Пайнс" в городе Хьюго (Оклахома, США).

"Райан осознавал риск - не из-за безрассудства, а из любви. Животные, находившиеся под его опекой, были для него не просто животными, а существами, с которыми у Райана установилась связь, основанная на уважении, ежедневной заботе и любви", - рассказали в заповеднике.

Коллеги Исли назвали его страстным сторонником сохранения дикой природы.

"Его любовь к животным, особенно к крупным кошкам, проявлялась во всех аспектах его жизни. Он посвятил себя защите и уходу за этими великолепными животными", - добавили коллеги.

Исли выкупил тигров у находящегося в заключении Джо Экзотика.

Зоозащитники из международной организации PETA назвали происшествие неудивительным.

"Не удивляет, когда на человека нападает большая кошка, находящаяся в состоянии стресса, потому что ее держат в клетке, бьют кнутом и лишают всего естественного и важного для нее", - заявила старший директор Фонда PETA по дикой природе Дебби Метцлер.