Автобусы в Баку будут ходить с более гибким расписанием

После внедрения новых механизмов графики пассажирских перевозок будут выстраиваться более гибко. Во многих случаях маршруты будут работать до полуночи.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в понедельник заявил председатель Правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев во время брифинга, посвящённого вопросам, вытекающим из Указа о совершенствовании регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

По его словам, хотя в настоящее время предпринимаются определённые меры для привлечения достаточного количества автобусов к перевозкам, существующая модель не позволяет системно решить проблему.

"Это приводит к увеличению интервалов между автобусами на маршруте или даже к их отсутствию в определённые часы. Особенно в вечернее время некоторые маршруты снимаются с линии и направляются в депо из-за низкого пассажиропотока и, как следствие, нерентабельности. В то же время, с учетом спроса пассажиров, будут оценены возможности предоставления услуг на некоторых направлениях до более позднего времени", - отметил он.