Google приостановил работу одной из функций

Google временно отключил функцию "Помощь с домашним заданием" после критики со стороны профессоров, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В начале сентября Google представил в браузере Chrome кнопку, которая автоматически появляется на образовательных сайтах. Эта функция использует Google Lens для сканирования содержимого тестов на экране и генерации ответов на основе искусственного интеллекта, даже во время тестов.

Внедрение этой функции сразу же вызвало негативную реакцию со стороны университетов, в том числе Университета Эмори, Университета Алабамы, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Калифорнийского университета в Беркли, профессора которых заявили, что функция "Помощь с домашним заданием" может сделать списывание проще простого.

"Google подрывает академическую честность, навязывая студентам искусственный интеллект во время экзаменов. Google пытается заставить преподавателей отказаться от регулирования использования искусственного интеллекта в своих классах, и это может сработать. Google Chrome имеет достаточную долю рынка, чтобы изменить поведение студентов, и, похоже, это и есть его цель", - говорит библиотекарь Британского института технологии Иэн Линклеттер.

"Студенты сказали нам, что ценят инструменты, которые помогают им учиться и понимать вещи визуально, поэтому мы проводим тесты, предлагая более простой способ доступа к Lens во время просмотра. Мы продолжаем тесно сотрудничать с педагогами и партнерами, чтобы повысить полезность наших инструментов, которые поддерживают процесс обучения", - сказал представитель Google Крейг Эвер.

Хотя школы могут отключить этот инструмент через учетные записи Google for Education, опция не очень помогает в университетах, где студенты часто используют личные устройства.