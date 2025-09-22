В село Гасанриз Агдеринского района отправлено еще 29 семей

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 22 сентября из Тертера в село Гасанриз Агдеринского района отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, ранее временно проживавших в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Гасанриз переселяются 29 семей - 115 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили свою признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.