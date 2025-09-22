Президент Ильхам Алиев: Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум знаменует собой начало нового этапа сотрудничества
Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум знаменует собой начало нового этапа сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.
"Проводимый сегодня первый Азербайджанский международный инвестиционный форум знаменует собой начало нового этапа сотрудничества и привлечения инвестиций. Наша главная цель - реализация инновационных бизнес-идей и расширение благоприятных возможностей для бизнеса. Призываю всех вас приносить в Азербайджан свой капитал, технологии и идеи.
Убежден, что воплощение ваших идей и инициатив в реальные проекты в Азербайджане создаст прочную основу для успешного сотрудничества и общего благосостояния", - говорится в обращении.
