https://news.day.az/economy/1782285.html Азербайджан и IFC подписали соглашение о сотрудничестве Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве в области Повышения потенциала в сфере государственно-частного партнёрства (ГЧП). Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.
Азербайджан и IFC подписали соглашение о сотрудничестве
Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве в области Повышения потенциала в сфере государственно-частного партнёрства (ГЧП).
Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.
Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и региональный менеджер IFC по Европе Томас Любек.
Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом между сторонами в рамках консультационных услуг по операциям ГЧП.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре