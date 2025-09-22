Азербайджан обладает колоссальным потенциалом для развития оффшорной ветроэнергетики.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, в Азербайджане активно ведется работа по развитию потенциала наземной ветровой и солнечной энергетики. Однако здесь остается еще множество возможностей для инвестиций и новых проектов. Стратегическое расположение страны позволит ей служить связующим звеном для передачи "зеленой" энергии из Центральной Азии в Турцию и Европу.

"Ветровая энергетика на суше развивается, солнечная - тоже. Но оффшорная пока не освоена, и именно здесь скрыт огромный потенциал. Территориальные воды Каспия открывают возможности, оцениваемые примерно в 157 гигаватт", - сказал он.

А.Исаев также отметил, что геотермальная энергетика в стране пока остается неосвоенной, хотя для ее развития имеется значительный потенциал.