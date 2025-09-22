Задержка в бакинском метро - ПРИЧИНА - ФОТО
На станции метро "Халглар достлугу" в одном из составов возникла техническая неисправность.
Как передает Day.Az, об этом сообщил завотделом по связям с общественностью "Бакметрополитена" Бахтияр Мамедов.
"В результате между двумя поездами был зафиксирован дополнительный интервал в 7 минут. Поезд оперативно отправили в электродепо "Нариманов", на линию выпустили резервный состав. Для устранения возникшей разницы в интервале движения между двумя поездами были приняты дополнительные меры, и в короткие сроки интервал был восстановлен", - сказал он.
Отметим, что ранее на станции "28 Мая" подряд последовали поезда, направляющиеся в "Ичери-шехер". В результате на станциях образовалась скопление пассажиров.
