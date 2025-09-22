В Сумгайыте представлено богатое музыкальное наследие великого композитора Узеира Гаджибейли

В Сумгайыте состоялся концерт под названием "Узеир Гаджибейли и музыкальное наследие", посвящённый 140-летнему юбилею великого композитора, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и композитора Государственного гимна Азербайджана Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Вечер был организован Абшеронско-Хызинским региональным управлением культуры в рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

Музыкальный вечер объединил на одной сцене Региональный камерный оркестр, оркестр народных инструментов Музыкальной школы города Хырдалан и творческий коллектив Сумгайытского государственного драматического театра.

В программе прозвучали избранные произведения Узеира Гаджибейли, были представлены национальные танцы и художественные композиции. Богатое музыкальное наследие композитора ожило на сцене благодаря проникновенному исполнению и искренней отдаче артистов.

Концерт вызвал живой отклик у публики - зрители с интересом следили за выступлениями, встречая каждый номер тёплыми аплодисментами. Это событие стало ярким свидетельством того, что наследие Узеира Гаджибейли продолжает жить в сердцах людей и вдохновлять новые поколения исполнителей и слушателей.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.