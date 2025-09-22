https://news.day.az/world/1782328.html

Взрыв в Анталье: есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

В Анталье произошел взрыв. Как передает Day.Az, по предварительной информации, в результате взрыва на оптовом рынке овощей и фруктов в районе Демре в Анталье один человек погиб, четверо пострадали. На место происшествия направлены полицейские, пожарные и бригады скорой медицинской помощи. В Анталье произошел взрыв