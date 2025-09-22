Взрыв в Анталье: есть погибший и пострадавшие

В Анталье произошел взрыв.

Как передает Day.Az, по предварительной информации, в результате взрыва на оптовом рынке овощей и фруктов в районе Демре в Анталье один человек погиб, четверо пострадали.

На место происшествия направлены полицейские, пожарные и бригады скорой медицинской помощи.

