С полным комплектов медалей из Загреба: азербайджанские “классики” - вторые в мире

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды на чемпионате мира в Загребе. В общем зачете сборная в пятый раз подряд вошла в тройку сильнейших: 89 набранных очков позволили занять второе место. Несмотря на то, что команда определенно недосчиталась наград, результат и качество борьбы вселяют уверенность на старте нового олимпийского цикла.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, за последние годы азербайджанские "классики" стали законодателями моды на международной арене. В частности, апрельский чемпионат Европы в Братиславе принес борцам три золотые, одну серебряную, две бронзовые награды и первое место в общем зачете. Поэтому от поездки в Загреб были большие ожидания, которые отчасти оправдались.

Во второй раз мировой титул завоевал Ульви Ганизаде (72 кг), который, вслед за прошлогодним триумфом в Тиране, стал сильнейшим и в столице Хорватии. Он оказался седьмым нашим борцом за всю историю, отпраздновавшим две победы на мундиале. Похоже, "классик" только входит во вкус и еще не раз порадует азербайджанских любителей спорта. В решающей схватке Ганизаде одолел француза Ибрагима Ганема, с которым встречался и в своих предыдущих победных финалах на чемпионате Европы и мира. В Загребе успех вновь сопутствовал нашему спортсмену, в третий раз огорчившего своего основного конкурента и доказавшего, что является безусловным лидером своего веса.

В шаге от золота остановился Хасрат Джафаров (67 кг), в третий раз в своей карьере выступавший на главном старте сезона. Трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады, повторил свой результат двухгодичной давности, завоевав третью награду на ЧМ. Он очень уверенно стартовал: в двух первых встречах не отдал ни одного очка своим соперникам, которых обыграл с общим счетом 18:0. Далее Хасрат нанес поражение Славику Галстяну из Армении, а в полуфинале выиграл у Раззака Бейшекеева из Кыргызстана. Но в решающей схватке Джафаров уступил иранцу Саиду Исмаили, отложив вопрос завоевания титула как минимум до следующего года. "Проигрываю уже второй мировой финал, значит, чего-то не хватает, надо искать причины. Будем обсуждать с тренерами", - подчеркнул Хасрат.

За новым рекордом в Загреб отправился четырехкратный чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг). Несмотря на то, что одержать победу в пятый раз ему не удалось, он переписал достижения азербайджанской борьбы, в седьмой раз поднявшись на пьедестал почета на ЧМ. На счету "классика" теперь четыре золота и три бронзы, а третье место на хорватском ковре помогло Азизли опередить в заочном споре Марию Стадник, выигравшую шесть наград мирового первенства (2-3-1).

Не исключено, что это был не последний главный старт года для Эльдениза. "Должен ли 4-кратный чемпион мира завершать карьеру на бронзовой ноте? Вопрос очень сложный, нужно хорошо подумать. Если бы принял решение об окончании карьеры, то оставил бы свои борцовки на ковре. Но я должен поговорить с тренерским штабом и руководством федерации", - подчеркнул рекордсмен.

Свою первую медаль чемпионата мира - бронзовую - добыл дебютант Мурад Ахмадиев (97 кг). Он показал очень яркую борьбу, чего стоит его победа в четвертьфинале над четырехкратным олимпийским призером Артуром Алексаняном из Армении. "Эта схватка была для меня самой важной, я рад, что победил его. Нет ничего лучше, чем одолеть такого соперника", - признался Ахмадиев, комментируя победу над четырехкратным чемпионом мира. После поражения в полуфинале Мурад собрался на схватку за бронзу и оказался сильнее венгра Алекса Шоке, поднявшись на свой первый в карьере пьедестал на ЧМ.

В некоторых весах команда недобрала наград, в том числе и по причине травм. В частности, двукратный чемпион Европы, чемпион мира прошлого года Нихад Мамедли (60 кг) в четвертьфинале против узбека Алишера Ганиева получил повреждение ребер и не смог выйти на утешительный поединок на пути к бронзе. В четвертьфиналах уступили Мурад Мамедов (63 кг), Санан Сулейманов (77 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), одну схватку выиграл Ислам Аббасов (87 кг), а Бека Канделаки (130 кг) и вовсе проиграл в первом круге.

Главный тренер сборной Александр Тараканов признал, что результаты могли быть и лучше, поэтому итогом вояжа в Загреб не совсем доволен. "Травмы в греко-римской борьбе всегда присутствуют, но тут мы столкнулись с очень серьезными. Что касается перспектив, то у нас есть резерв из молодежи, ребятам предстоит пройти сборы".

Таким образом, наши борцы греко-римского стиля завершили чемпионат мира с четырьмя наградами (1-1-2). В общем зачете команда набрала 89 баллов и стала второй, опередив Узбекистан (79), занявший третье место. А победу отпраздновал Иран (180). Определенно, сборной Азербайджана есть над чем поработать в преддверии нового сезона, чтобы улучшить качество выступления на мундиале.