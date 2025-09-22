Подготовлены генпланы 12 городов в Карабахе

Подготовлены генпланы 12 городов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az , об этом на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"Сегодня Азербайджан осуществляет масштабные работы по восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре. Разработаны генеральные планы 12 городов, расположенные на этих территориях, из которых 8 уже завершены с учетом современных градостроительных и экологических принципов, а также спланировано 90 сел и поселков", - сказал А.Гулиев.

По его словам, на сегодня в 28 населенных пунктов, включая 6 городов, уже вернулись бывшие вынужденные переселенцы. В настоящее время на освобожденных территориях живут, работают и учатся более 50 тысяч человек.

"За последние 4 года построены три международных аэропорта, 4 тысячи километров дорог и автомагистралей, новая железнодорожная инфраструктура, жилые дома, медицинские учреждения и образовательные объекты. Освобожденные территории обладают большим потенциалом в сфере возобновляемой энергетики и официально объявлены "зоной "зеленой" энергии". За последние четыре года введены в эксплуатацию 38 гидроэлектростанций, что позволило предотвратить выброс 620 тысяч тонн углерода; развиваются также проекты в области солнечной и ветровой энергетики.

Речь идет не просто о восстановлении, а о новом видении всех регионов на основе современных градостроительных и экологических принципов, о создании новых возможностей для частных инвестиций в самых разных сферах. Несомненно, ни одна из этих трансформаций не могла бы быть успешно реализована без надежных, дальновидных и компетентных партнеров из частного сектора. Мы твердо верим, что государственно-частное партнерство является ключом к высококачественному и устойчивому городскому развитию", - отметил председатель госкомитета.