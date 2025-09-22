Планы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утверждения.

Как передает Day.Az, об этом на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"Все города и поселки Азербайджана развиваются на основе генеральных планов сроком на 20 лет, которые регулярно обновляются для адаптации к меняющимся требованиям, новым трендам и приоритетам политики. На сегодня генеральные планы обновлены для 65 из 79 городов, еще 10 находятся на стадии утверждения", - сказал председатель Государственного комитета.

По его словам, эта работа осуществляется с участием международных экспертов в области градостроительства, что обеспечивает соответствие передовой мировой практике.

"Ярким примером нашей современной философии планирования является Генеральный план Баку. В настоящее время он находится на этапе исторической трансформации и основывается на принципах человекоцентричного развития, устойчивости и стабильности. Одним из важнейших нововведений Генплана Баку является принятие модели полицентричного развития. То есть вместо сосредоточения всей деятельности в одном центре создается сеть взаимосвязанных центров и субцентров на территории столицы - каждый со своими уникальными характеристиками, инфраструктурой и экономической функцией. Наш градостроительный подход опирается на ключевые принципы: удобство передвижения для пешеходов и человекоцентричный дизайн, мультимодальность, поддерживаемую интегрированными системами общественного транспорта, а также сохранение культурного наследия как основного элемента идентичности города", - отметил он.