Эрдоган заявил о необходимости реформировать ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) в нынешнем виде не способна выполнять свои основные функции по урегулированию кризисов. Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для американского журнала Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ООН, созданная после Второй мировой войны для поддержания мира и безопасности, к сожалению, больше не способна выполнять свою основную функцию перед лицом современных кризисов и конфликтов", - написал турецкий лидер.

По его словам, Совет Безопасности ООН оказался ограничен интересами всего пяти стран. Эрдоган заявил, что структура организации нуждается в "безотлагательной" реформе, чтобы ее участники могли вырабатывать справедливые решения для решения глобальных проблем.

Политик подчеркнул, что для Турции дипломатия остается основой внешней политики, несмотря снижение эффективности ООН.