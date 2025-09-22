Экозьянц предложил академии наук Армении навести порядок в армянской историографии

Исследователь-историк армянского происхождения Филипп Экозьянц прокомментировал на своем YouTube-канале публикацию Арменпресс, посвящённую отцу Алексию (Андрей Валериевич Неконоров), и предложил академии наук Армении навести порядок в армянской историографии.

Он отметил, что материалы, опубликованные в этом государственном издании, опираются на исследование фонда "Гигарт", учреждённого Национальной академией наук Армении. По его словам, ответственность за подобные публикации фактически несёт само государство, однако в тексте отсутствуют какие-либо доказательства обвинений, выдвигаемых против архимандрита.

Экозьянц подчеркнул, что фонд "Гигарт" обвинил отца Алексия в фальсификации исторических фактов и в "албанизации" армянского христианского наследия, но при этом не предоставил ни одного документального подтверждения. По его словам, авторы исследования не имеют представления о взглядах и деятельности самого Алексия, который последовательно отстаивает принцип территориальной, а не национальной принадлежности церквей.

Он напомнил, что сам присутствовал на онлайн-конференции 2021 года, где отец Алексий заявил, что церковь строится на территориальном принципе, а не на национальном или языковом. По словам Экозьянца, это полностью опровергает обвинения в "азербайджанизации" и "албанизации".

Отдельное внимание он уделил утверждению о "несуществовании азербайджанского народа до 1918 года". Экозьянц отметил, что подобная трактовка игнорирует факт смены этнонимов: до XX века азербайджанцев называли "азербайджанскими татарами", что зафиксировано в энциклопедии Брокгауза и Ефрона ещё в 1902 году. По его словам, говорить о том, что народ перестал существовать только потому, что сменилось название, абсурдно.

Он также обратил внимание на обвинения в том, что отец Алексий якобы "ошибочно" называет армянскую церковь монофизитской. Экозьянц отметил, что подобная характеристика присутствует во множестве серьёзных энциклопедий, включая католические и православные издания. По его словам, ссылка на "современный межхристианский диалог" вместо фактов выглядит как подмена научного подхода политической риторикой.

Завершая своё выступление, Экозьянц предложил Национальной академии наук Армении и её президенту Ашоту Сагяну навести порядок в собственной историографии: "Готов помочь специалистам фонда "Гигарт". Каждое слово будет подтверждено историческими документами".

По словам Экозьянца, подобные публикации Арменпресс лишь дискредитируют академическую науку Армении, а без серьёзной коррекции историографической базы она рискует окончательно утратить научный авторитет.