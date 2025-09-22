Состоялся III Бакинский форум безопасности, организованный СГБ

21 сентября 2025 года при организационной поддержке Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ), с участием руководителей и высокопоставленных представителей органов специальных служб около 90 стран состоялся III Бакинский форум безопасности на тему "Совместная деятельность органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических актов и вооруженных конфликтов".

Об этом сообщили Day.Az в СГБ Азербайджана.

После открытия мероприятия участникам форума было зачитано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а затем был продемонстрирован​​ видеоматериал, посвященный теме конференции.

Выступивший со вступительной речью начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что рад вновь приветствовать в городе Баку участников форума, учрежденного по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и традиционно проводимого ежегодно, подчеркнул, что это мероприятие, объединяющее за "круглым столом" представителей органов безопасности стран из разных регионов мира и сопровождающееся ростом числа государств-участников из года в год, стало важной платформой с точки зрения обсуждения вопросов международной безопасности, обмена информацией и взаимными мнениями, а также консолидации усилий в борьбе с современными вызовами глобальной безопасности. Он выразил глубокую признательность главе государства за всестороннюю поддержку в проведении форума.

Начальник Службы довел до сведения, что органы специальных служб играют важную роль в предотвращении террористических атак, вооруженных конфликтов, техногенных аварий и экологических катастроф, которые входят в число угроз международной системе безопасности, отметил необходимость демонстрации комплексного подхода во время гуманитарных кризисов образующихся в результате перечисленных негативных явлений, а также необходимость координированной деятельности структур безопасности и соответствующих учреждений стран.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями представителей органов специальных служб соответствующих стран, была выражена уверенность, что нынешний Бакинский форум безопасности также внесет значительный вклад в мобилизацию совместных усилий для обеспечения международной и региональной безопасности, развития оперативной дипломатии, взаимодействия, двустороннего и многостороннего сотрудничества между органами специальных служб.

Мероприятие завершилось принятием Декларации и Устава Бакинского форума безопасности руководителями делегаций.