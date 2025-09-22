На полях ООН Азербайджан и Румыния провели переговоры по проекту Среднего коридора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с министром иностранных дел Румынии Оаной Тойу на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны подчеркнули важность расширения экономического и торгового взаимодействия, отметив перспективы в сферах энергетической безопасности, диверсификации экономики, образования, сельского хозяйства и туризма.

Также были рассмотрены совместные проекты в области "зеленой" энергетики и стратегические выгоды от укрепления сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Байрамов также проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе и текущем процессе нормализации отношений с Арменией.